"نيويورك تايمز" عن القيادة المركزية الأميركية: الضربات على إيران شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين مسيرات وصواريخ كما استهدفت بنية تحتية لوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز

بلومبرغ نيوز: الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي قرر وقف خطط زيادة الإنتاج في مجمع رأس لفان بعد اجتماعات عقدت عقب هجوم الثلاثاء

بلومبرغ نيوز: الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد الكعبي قرر وقف خطط زيادة الإنتاج في مجمع رأس لفان بعد اجتماعات عقدت عقب هجوم الثلاثاء

"نيويورك تايمز" عن القيادة المركزية الأميركية: نفذنا غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين