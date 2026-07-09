"نيويورك تايمز" عن القيادة المركزية الأميركية: نفذنا غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين

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"نيويورك تايمز" عن القيادة المركزية الأميركية: الضربات على إيران شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين مسيرات وصواريخ كما استهدفت بنية تحتية لوجستية على طول الساحل قرب مضيق هرمز