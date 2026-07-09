أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: التصعيد مع إيران قد يستمر يوما أو حتى لشهر وذلك تبعا لما إذا كانت طهران ستواصل استهداف السفن في مضيق هرمز

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك