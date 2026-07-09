هبة نصر: الولايات المتحدة تدفع باتجاه توقيع إتفاق إطار ثلاثي مع العراق وسوريا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن والتي من المتوقع أن تتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني

نتنياهو: سنبقى في الحزام الأمني في جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك

نتنياهو: سنبقى في الحزام الأمني في جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك

أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي: التصعيد مع إيران قد يستمر يوما أو حتى لشهر وذلك تبعا لما إذا كانت طهران ستواصل استهداف السفن في مضيق هرمز