نتنياهو: سنبقى في الحزام الأمني في جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك

نتنياهو: محاور تندثر وأخرى تنهض في الشرق الأوسط ونحن نستعد لكل السيناريوهات والحفاظ على تفوقنا الجوي أساسي لأمننا القومي ومفتاح للحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط

نتنياهو: محاور تندثر وأخرى تنهض في الشرق الأوسط ونحن نستعد لكل السيناريوهات والحفاظ على تفوقنا الجوي أساسي لأمننا القومي ومفتاح للحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط

هبة نصر: الولايات المتحدة تدفع باتجاه توقيع إتفاق إطار ثلاثي مع العراق وسوريا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن والتي من المتوقع أن تتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني