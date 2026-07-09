الجيش الإسرائيلي يُحرق عددًا من المنازل في بلدة القنطرة بقضاء مرجعيون

"الوكالة الوطنية": تحرّك لآليات ودبابات إسرائيلية باتجاه بركة الحمام في بلدة الخيام تزامناً مع استمرار النشاط العسكري في محيط البلدة

"الوكالة الوطنية": تحرّك لآليات ودبابات إسرائيلية باتجاه بركة الحمام في بلدة الخيام تزامناً مع استمرار النشاط العسكري في محيط البلدة

مسؤول أميركي: قريبًا سنبدأ التواصل مع الشركاء الدوليين لمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سيادتها بشكل فعّال في هذه المناطق وعلى امتداد البلاد بشكل أوسع