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"الوكالة الوطنية": تحرّك لآليات ودبابات إسرائيلية باتجاه بركة الحمام في بلدة الخيام تزامناً مع استمرار النشاط العسكري في محيط البلدة

خبر عاجل
2026-07-09 | 14:17
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&quot;الوكالة الوطنية&quot;: تحرّك لآليات ودبابات إسرائيلية باتجاه بركة الحمام في بلدة الخيام تزامناً مع استمرار النشاط العسكري في محيط البلدة
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"الوكالة الوطنية": تحرّك لآليات ودبابات إسرائيلية باتجاه بركة الحمام في بلدة الخيام تزامناً مع استمرار النشاط العسكري في محيط البلدة

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