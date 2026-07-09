‏وزير الداخلية السوري: الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا

وكالة مهر: انفجارات في كنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران

وكالة مهر: انفجارات في كنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران

"الوكالة الوطنية": تحرّك لآليات ودبابات إسرائيلية باتجاه بركة الحمام في بلدة الخيام تزامناً مع استمرار النشاط العسكري في محيط البلدة