معلومات للـLBCI: عون أبلغ المعنيين أن لبنان لم يهدف من قراره فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني إلى تطويق طهران بل إلى ممارسة سيادة الدولة اللبنانية

معلومات للـLBCI: عون أكد أنه إذا لم يتجاوب حزب الله مع الجهد المبذول لإنهاء الحرب في الجنوب فسيتحمّل مسؤولية قراره ويثبت أن خياره إيراني وليس لبنانياً

معلومات للـLBCI: عون أكد أنه إذا لم يتجاوب حزب الله مع الجهد المبذول لإنهاء الحرب في الجنوب فسيتحمّل مسؤولية قراره ويثبت أن خياره إيراني وليس لبنانياً

معلومات للـLBCI: تخوّف لبناني من أي تدهور في العلاقات الأميركية-الإيرانية لأن أي تطور سلبي أو إيجابي سينعكس على الوضع في لبنان