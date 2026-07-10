معلومات للـLBCI: عون أكد أنه إذا لم يتجاوب حزب الله مع الجهد المبذول لإنهاء الحرب في الجنوب فسيتحمّل مسؤولية قراره ويثبت أن خياره إيراني وليس لبنانياً

معلومات للـ LBCI: عون سوف يبلغ ترامب أن معالجة سلاح حرب الله تتم في الداخل اللبناني وليس من الخارج وضمن استراتيجية شاملة اجتماعية واقتصادية وأمنية والمهم معالجة سبب وجود السلاح بين ايدي الحزب

معلومات للـ LBCI: عون سوف يبلغ ترامب أن معالجة سلاح حرب الله تتم في الداخل اللبناني وليس من الخارج وضمن استراتيجية شاملة اجتماعية واقتصادية وأمنية والمهم معالجة سبب وجود السلاح بين ايدي الحزب

معلومات للـLBCI: عون أبلغ المعنيين أن لبنان لم يهدف من قراره فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني إلى تطويق طهران بل إلى ممارسة سيادة الدولة اللبنانية