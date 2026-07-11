الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيراً كبيراً في بلدة أرنون - النبطية

مصدر عسكري للـLBCI: الوفد العسكري الاميركي بدأ اجتماعته مع قيادة الجيش لوضع الية للبدء بتتفيذ اول منطقة تجريبية

مصدر عسكري للـLBCI: الوفد العسكري الاميركي بدأ اجتماعته مع قيادة الجيش لوضع الية للبدء بتتفيذ اول منطقة تجريبية

وفد عسكري أميركي في لبنان للبحث في آليات انسحاب اسرائيل من منطقة "تجريبية"