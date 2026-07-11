وفد عسكري أميركي في لبنان للبحث في آليات انسحاب اسرائيل من منطقة "تجريبية"

وصل وفد عسكريّ أميركيّ إلى لبنان حيث بدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبنانيّ للبحث في وضع آليات تنفيذ انسحاب الجيش الاسرائيلي من منطقة تجريبية بين اثنتين في جنوب لبنان، حسب ما أفاد مصدر عسكريّ لبنانيّ وكالة فرانس برس السبت.

وقال مصدر عسكريّ لبنانيّ لوكالة فرانس برس: "وصل الوفد العسكري الأميركيّ وبدأ اجتماعات مع قيادة الجيش اللبناني للبحث في وضع الآليات للبدء بتنفيذ أول منطقة تجريبية ينسحب منها الاسرائيليّ لكي ينتشر الجيش اللبناني".

وأضاف المصدر: "هذا هو العنوان الاساسي الذي يحمله الوفد العسكري الأميركي للبنان...وهو ترجمة وتطبيق لورقة الاطار".