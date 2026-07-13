الحرس الثوريّ الإيرانيّ: أشعلنا النار في خزانات وقود ومستودعات ذخيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن عبر إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة

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