رئيس الوزراء العراقيّ: بعد 30 أيلول ليس هناك حاجة لوجود فصائل مسلحة في العراق ولدي قرار بحصر السلاح في يد الدولة

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ترامب: اتصلت بي دول مختلفة وقالت إنها ترغب في الاستثمار في أميركا بدلا من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ودول خليجية ستستثمر في أميركا وأعتقد أن هذا أفضل