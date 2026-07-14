ترامب: اتصلت بي دول مختلفة وقالت إنها ترغب في الاستثمار في أميركا بدلا من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ودول خليجية ستستثمر في أميركا وأعتقد أن هذا أفضل

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