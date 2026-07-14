ترامب: أعتقد أنه سيتم إضافة إيران وحزب الله إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا

معلومات للـLBCI: الجانب الإسرائيلي طلب خلال مفاوضات روما الاستفسار حول تفاصيل متعلقة بتنفيذ المناطق التجريبية ولبنان سيرد على هذه الإستفسارات في جلسة الأربعاء

معلومات للـLBCI: الجانب الإسرائيلي طلب خلال مفاوضات روما الاستفسار حول تفاصيل متعلقة بتنفيذ المناطق التجريبية ولبنان سيرد على هذه الإستفسارات في جلسة الأربعاء

ترامب: اتصلت بي دول مختلفة وقالت إنها ترغب في الاستثمار في أميركا بدلا من فرض رسوم على عبور مضيق هرمز ودول خليجية ستستثمر في أميركا وأعتقد أن هذا أفضل