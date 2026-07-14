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o
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o
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o
كسروان
25
o
متن
25
o
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أكسيوس عن مصدر: إدارة ترامب خلصت إلى أنّ نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت تسعى إليها في سوريا ولبنان
خبر عاجل
2026-07-14 | 13:16
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أكسيوس عن مصدر: إدارة ترامب خلصت إلى أنّ نتنياهو لا يرغب في تقديم التنازلات التي كانت تسعى إليها في سوريا ولبنان
خبر عاجل
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14:07
وزير الإقتصاد عامر البساط بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع للـLBCI: ناقشنا أمور متعلقة بقطاعات الطاقة والمواصلات وسكك الحديد والبترول والسياحة وقطاع التجزئة والرئيس الشرع أكد أنه يجب على القطاع الخاص أن يقود التعاون في هذه المجالات
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خبر عاجل
14:06
وزير الإقتصاد عامر البساط بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع للـLBCI: الرئيس الشرع طلب منا أن نكثف العمل لتفعيل الإستثمارات بين البلدين خصوصاً أن رأس المال اللبناني يعرف سوريا جيداً وهناك مجالات كثيرة للإستثمار بين البلدين
خبر عاجل
14:06
وزير الإقتصاد عامر البساط بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع للـLBCI: الرئيس الشرع طلب منا أن نكثف العمل لتفعيل الإستثمارات بين البلدين خصوصاً أن رأس المال اللبناني يعرف سوريا جيداً وهناك مجالات كثيرة للإستثمار بين البلدين
0
خبر عاجل
14:04
وزير الإقتصاد عامر البساط بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع للـLBCI: الرئيس الشرع أكد أن الإقتصاد أهم من السياسة والإستثمار بين البلدين وهو أمر مهم جداً لأنه يبني علاقة جيدة بين الدولتين ويجب أن نعمل على التكامل الإقتصادي بين البلدين
خبر عاجل
14:04
وزير الإقتصاد عامر البساط بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع للـLBCI: الرئيس الشرع أكد أن الإقتصاد أهم من السياسة والإستثمار بين البلدين وهو أمر مهم جداً لأنه يبني علاقة جيدة بين الدولتين ويجب أن نعمل على التكامل الإقتصادي بين البلدين
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