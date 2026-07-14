رويترز عن مسؤول بالخارجية الأميركية: محادثات لبنان وإسرائيل في روما كانت مثمرة وستستمر غدا الأربعاء

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وزير الإقتصاد عامر البساط بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع للـLBCI: الرئيس الشرع أكد أن الإقتصاد أهم من السياسة والإستثمار بين البلدين وهو أمر مهم جداً لأنه يبني علاقة جيدة بين الدولتين ويجب أن نعمل على التكامل الإقتصادي بين البلدين