وزير الإقتصاد عامر البساط بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع للـLBCI: الرئيس الشرع أكد أن الإقتصاد أهم من السياسة والإستثمار بين البلدين وهو أمر مهم جداً لأنه يبني علاقة جيدة بين الدولتين ويجب أن نعمل على التكامل الإقتصادي بين البلدين

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