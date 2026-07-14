وزير الإقتصاد عامر البساط بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع للـLBCI: ناقشنا أمور متعلقة بقطاعات الطاقة والمواصلات وسكك الحديد والبترول والسياحة وقطاع التجزئة والرئيس الشرع أكد أنه يجب على القطاع الخاص أن يقود التعاون في هذه المجالات

وزير الإقتصاد عامر البساط بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع للـLBCI: الرئيس الشرع طلب منا أن نكثف العمل لتفعيل الإستثمارات بين البلدين خصوصاً أن رأس المال اللبناني يعرف سوريا جيداً وهناك مجالات كثيرة للإستثمار بين البلدين

السابق