القيادة المركزية الأميركية: استأنفنا فرض الحصار البحريّ على إيران

وزير الإقتصاد عامر البساط بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع للـLBCI: ناقشنا أمور متعلقة بقطاعات الطاقة والمواصلات وسكك الحديد والبترول والسياحة وقطاع التجزئة والرئيس الشرع أكد أنه يجب على القطاع الخاص أن يقود التعاون في هذه المجالات

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