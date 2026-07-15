معلومات للـLBCI: انتهاء اليوم الثاني من جولة المفاوضات السادسة في روما

معلومات للـLBCI: الجيش اللبناني قدم إلى الوفد اللبناني المفاوض الايضاحات التي كانت مطلوبة من الجانب الإسرائيلي فيما خص تطبيق المناطق النموذجية حيث اشترط لبنان وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحابا كاملا للجيش الإسرائيلي

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