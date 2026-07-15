تفجير إسرائيلي في كونين ومسيرة معادية تحلق فوق صور ومحيطها

مصدر رسمي لبناني للجزيرة: اجتماع تكميلي لمفاوضات روما سيجمع وفدين عسكريين لبنانيا وإسرائيليا برعاية أميركية وموعد ومكان الاجتماع لم يحددا بانتظار استكمال الترتيبات من الجانب الأميركي

مصدر رسمي لبناني للجزيرة: اجتماع تكميلي لمفاوضات روما سيجمع وفدين عسكريين لبنانيا وإسرائيليا برعاية أميركية وموعد ومكان الاجتماع لم يحددا بانتظار استكمال الترتيبات من الجانب الأميركي

معلومات للـLBCI: انتهاء اليوم الثاني من جولة المفاوضات السادسة في روما