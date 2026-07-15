مصدر رسمي لبناني للجزيرة: متمسكون بأن تتولى جهة ثالثة التحقق من إنجاز الجيش اللبناني مهامه بالمناطق التجريبية

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مصدر رسمي لبناني للجزيرة: اجتماع روما خلص لاتفاق على منطقتين تجريبيتين إحداها تحتلها إسرائيل وأخرى متاخمة لمواقعها ونسعى للتوصل إلى آلية تحدد الجدول الزمني لتطبيق باقي المناطق التجريبية جنوبي لبنان