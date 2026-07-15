مصدر رسمي لبناني للجزيرة: اجتماع روما خلص لاتفاق على منطقتين تجريبيتين إحداها تحتلها إسرائيل وأخرى متاخمة لمواقعها ونسعى للتوصل إلى آلية تحدد الجدول الزمني لتطبيق باقي المناطق التجريبية جنوبي لبنان

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معلومات للـLBCI: المنطقة التجريبية ستشمل مبدئيا زوطر الغربية الواقعة شمال الليطاني التي ينتشر الجيش الاسرائيلي في محيطها ومنطقة اخرى واقعة جنوب الليطاني تشمل مبدئيا فرون الغندورية وصريفا وقلويه وبرج قلويه التي ينتشر فيها الجيش ويسيطر عليها