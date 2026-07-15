يديعوت أحرونوت عن مصدر: الإعداد والاتفاق بشأن المناطق التجريبية بجنوب لبنان ستتحقق قريبا

معلومات للـLBCI: اجتماع عسكري اسرائيلي لبناني أميركي سيعقد افتراضيا (online) يوم الجمعة المقبل للبحث في التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي وتاريخ بدء التنفيذ

معلومات للـLBCI: اجتماع عسكري اسرائيلي لبناني أميركي سيعقد افتراضيا (online) يوم الجمعة المقبل للبحث في التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي وتاريخ بدء التنفيذ

معلومات للـLBCI: المنطقة التجريبية ستشمل مبدئيا زوطر الغربية الواقعة شمال الليطاني التي ينتشر الجيش الاسرائيلي في محيطها ومنطقة اخرى واقعة جنوب الليطاني تشمل مبدئيا فرون الغندورية وصريفا وقلويه وبرج قلويه التي ينتشر فيها الجيش ويسيطر عليها