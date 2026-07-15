معلومات للـLBCI: اجتماع عسكري اسرائيلي لبناني أميركي سيعقد افتراضيا (online) يوم الجمعة المقبل للبحث في التفاصيل العسكرية وتحديد المنطقتين التجريبيتين بشكل نهائي وتاريخ بدء التنفيذ

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السفارة الأميركية في بيروت: المحادثات اختُتمت بعد يومين من النقاشات المثمرة والإيجابية وتم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية المناطق التجريبية على أن تُستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة