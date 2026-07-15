السفارة الأميركية في بيروت: المحادثات اختُتمت بعد يومين من النقاشات المثمرة والإيجابية وتم الاتفاق على هيكلية وإرشادات عملية المناطق التجريبية على أن تُستكمل الإجراءات النهائية ويبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة

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السفارة الأميركية في بيروت: الآن سننتقل إلى محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل بين إسرائيل ولبنان الآن سننتقل إلى محادثات تقنية موسعة ستركز على تنفيذ جميع بنود الإطار الثلاثي بهدف التوصل إلى اتفاق