وصول أول دفعة من المساعدات الإماراتية إلى لبنان عبر 29 شاحنة لدعم المتضررين

اعلنت الهيئة العليا للاغاثة في بيان وصول الدفعة الأولى من حملة المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين، والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وتضم 29 شاحنة وصلت عبر معبر المصنع الحدودي، وبتوجيهات من رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وفي هذا السياق، أكد رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، طارق أحمد العامري،

أن الوكالة تقدم المساعدات الإغاثية من المواد الغذائية والمستلزمات الأخرى بالتنسيق مع الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، وذلك لضمان توفير الخدمات الضرورية المتعلقة بالإغاثة الإنسانية، ووصول الاحتياجات الأساسية للمتأثرين بالسرعة الممكنة.



من جهته، شكر سفير لبنان لدى دولة الامارات طارق حسن منيمنة، لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً على دعم ومساندة الشعب اللبناني بكل مكوناته في كل الظروف، ومساعدته في مواجهة التحديات المعيشية الصعبة، وتوفير الحاجات المُلحة، والوقوف معه لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والازدهار.



