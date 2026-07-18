الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات منشآت للجيش الأميركي في قاعدة الشيخ عيسى وجسورا في البحرين

الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا منشآت عسكرية أمريكية في الكويت

الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا منشآت عسكرية أمريكية في الكويت

وصول أول دفعة من المساعدات الإماراتية إلى لبنان عبر 29 شاحنة لدعم المتضررين