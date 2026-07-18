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وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهداف موقع لطائرات قتالية أميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين
خبر عاجل
2026-07-18 | 01:14
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وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهداف موقع لطائرات قتالية أميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين
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