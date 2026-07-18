وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهداف موقع لطائرات قتالية أميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين

الحرس الثوري الإيراني: قواتنا دمرت مركز بيانات استخبارية تابعة للعدو في البحرين

الحرس الثوري الإيراني: قواتنا دمرت مركز بيانات استخبارية تابعة للعدو في البحرين

وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهداف رصيف دعم الوقود للبحرية الأميركية في ميناء الأحمدي بالكويت