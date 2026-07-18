الحرس الثوري الإيراني: قواتنا دمرت مركز بيانات استخبارية تابعة للعدو في البحرين

الرئيس عون غادر إلى واشنطن... وقمة لبنانية - أميركية مرتقبة في البيت الأبيض

الرئيس عون غادر إلى واشنطن... وقمة لبنانية - أميركية مرتقبة في البيت الأبيض

وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهداف موقع لطائرات قتالية أميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين