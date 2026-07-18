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وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن

خبر عاجل
2026-07-18 | 03:56
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وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن
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وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني: استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن

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