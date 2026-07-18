الرئيس عون غادر إلى واشنطن... وقمة لبنانية - أميركية مرتقبة في البيت الأبيض

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، بيروت صباح اليوم، الى واشنطن تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأعلنت رئاسة الجمهورية أن قمة لبنانية - أميركية ستعقد في البيت الأبيض، كما سيجري الرئيس عون لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأميركيين تتناول الوضع في لبنان والسبل الآيلة الى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار الى لبنان عموما والجنوب خصوصا، وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها، وبسط سلطة الدولة على المناطق كافة.