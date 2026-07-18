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o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
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o
كسروان
27
o
متن
27
o
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معلومات للـLBCI: الرئيس جوزاف عون يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو غدًا
خبر عاجل
2026-07-18 | 08:08
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معلومات للـLBCI: الرئيس جوزاف عون يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو غدًا
خبر عاجل
للـLBCI:
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