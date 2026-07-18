قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل مع ورود معلومات أولية عن إصابات بالتزامن مع إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على حي المشاع بين بلدتي مجدل زون والمنصوري في قضاء صور

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