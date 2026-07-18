مصدر دبلوماسي لسكاي نيوز عربية: تفتيش الأملاك الخاصة في بلدة "فرون" في الأيام المقبلة سيتم بالتعاون مع القضاء اللبناني

مصدر دبلوماسي لسكاي نيوز عربية: تفتيش الأملاك الخاصة في بلدة "فرون" في الأيام المقبلة سيتم بالتعاون مع القضاء اللبناني

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل مع ورود معلومات أولية عن إصابات بالتزامن مع إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على حي المشاع بين بلدتي مجدل زون والمنصوري في قضاء صور