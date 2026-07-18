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28
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
27
o
متن
27
o
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مصدر دبلوماسي لسكاي نيوز عربية: بعد "فرون" سينتشر الجيش اللبناني في "زوطر الغربية" ثم "الغندورية" و"قلاوية" ثم "برج قلاوية" وبعدها "صريفا"
خبر عاجل
2026-07-18 | 12:13
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مصدر دبلوماسي لسكاي نيوز عربية: بعد "فرون" سينتشر الجيش اللبناني في "زوطر الغربية" ثم "الغندورية" و"قلاوية" ثم "برج قلاوية" وبعدها "صريفا"
خبر عاجل
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المرشد الإيراني: شجاعة مقاتلينا وغيرة أبناء الجنوب الإيراني أظهرت خلال الأيام الأخيرة نماذج دروس سيتلقاها العدو الأميركي والوحدة الداخليّة هي ضمان عزّة بلادنا
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2026-06-29
ترامب: إيران طلبت عقد اجتماع وسيعقد غدا في الدوحة
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11:59
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل مع ورود معلومات أولية عن إصابات بالتزامن مع إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على حي المشاع بين بلدتي مجدل زون والمنصوري في قضاء صور
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قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل مع ورود معلومات أولية عن إصابات بالتزامن مع إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين على حي المشاع بين بلدتي مجدل زون والمنصوري في قضاء صور
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2026-02-28
رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري في الهجمات الإسرائيلية
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2026-02-28
رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر: مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري في الهجمات الإسرائيلية
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من مداخل الضاحية الجنوبية... الـLBCI ترصد الدمار وعودة بعض النازحين
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من مداخل الضاحية الجنوبية... الـLBCI ترصد الدمار وعودة بعض النازحين
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