مصدر دبلوماسي لسكاي نيوز عربية: بعد "فرون" سينتشر الجيش اللبناني في "زوطر الغربية" ثم "الغندورية" و"قلاوية" ثم "برج قلاوية" وبعدها "صريفا"

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