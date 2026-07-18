غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا

المرشد الإيراني في رسالة: أميركا انتهكت مرارا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم والتنمر والنزعة الشمولية والوحشية تشكل أجزاء لا تنفصل عن النهج الأميركي ونقض الشيطان الأكبر المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع ترمب

المرشد الإيراني في رسالة: أميركا انتهكت مرارا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم والتنمر والنزعة الشمولية والوحشية تشكل أجزاء لا تنفصل عن النهج الأميركي ونقض الشيطان الأكبر المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع ترمب

مصدر دبلوماسي لسكاي نيوز عربية: بعد "فرون" سينتشر الجيش اللبناني في "زوطر الغربية" ثم "الغندورية" و"قلاوية" ثم "برج قلاوية" وبعدها "صريفا"