المرشد الإيراني في رسالة: الأمة الإيرانية وجبهة المقاومة لديهما "دروس لا تُنسى" لأميركا

المرشد الإيراني: شجاعة مقاتلينا وغيرة أبناء الجنوب الإيراني أظهرت خلال الأيام الأخيرة نماذج دروس سيتلقاها العدو الأميركي والوحدة الداخليّة هي ضمان عزّة بلادنا

المرشد الإيراني: شجاعة مقاتلينا وغيرة أبناء الجنوب الإيراني أظهرت خلال الأيام الأخيرة نماذج دروس سيتلقاها العدو الأميركي والوحدة الداخليّة هي ضمان عزّة بلادنا

المرشد الإيراني في رسالة: أميركا انتهكت مرارا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم والتنمر والنزعة الشمولية والوحشية تشكل أجزاء لا تنفصل عن النهج الأميركي ونقض الشيطان الأكبر المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع ترمب