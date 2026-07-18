المرشد الإيراني في رسالة: أميركا انتهكت مرارا التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم والتنمر والنزعة الشمولية والوحشية تشكل أجزاء لا تنفصل عن النهج الأميركي ونقض الشيطان الأكبر المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع ترمب

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