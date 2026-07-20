الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف طائرات للجيش الأميركي في مطار العقبة بالأردن

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف طائرات للجيش الأميركي في مطار العقبة بالأردن وألحق اضرارا بها، وفق ما أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية.



وذكر الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون الإيراني أن مقاتلي القوة الجوفضائية استهدفوا "بصواريخ بالستية" طائرات نقل كبيرة وطائرات قيادة وتحكم أميركية في مطار العقبة و"ألحقوا أضرارا جسيمة بعدد كبير منها".