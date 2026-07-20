ولي العهد السعودي يوجّه دعوة إلى عون لزيارة المملكة: عازمون على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان

تم اتصال بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تم خلاله البحث في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي، وأكد سمو الأمير دعم المملكة العربية السعودية للبنان في هذا الظرف…
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 19, 2026
تم اتصال بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز تم خلاله البحث في التطورات الأخيرة على الصعيدين اللبناني والإقليمي، وأكد سمو الأمير دعم المملكة العربية السعودية للبنان في هذا الظرف…