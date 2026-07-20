رويترز: الحوثيون يعلنون حظرا بأثر فوري على الملاحة البحرية على السعودية

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الخارجية الأميركية: عمليات التنفيذ في المناطق التجريبية بدأت اليوم جنوب لبنان بقرى فرون وصريفا وزوطر الغربية وفقًا للاتفاق الإطاري وتحت إشراف فريق التنسيق العسكري للبنان