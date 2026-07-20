الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع كلا الجانبين اللبناني والاسرائيلي لتحقيق التنفيذ الكامل والناجح لاتفاق الإطار

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة الصخير الجوية وميناء بن سلمان في البحرين وقاعدة عريفجان في الكويت

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة الصخير الجوية وميناء بن سلمان في البحرين وقاعدة عريفجان في الكويت

الخارجية الأميركية: هذا الإنجاز يُعد ثمرة مباشرة للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي في روما بين إسرائيل ولبنان