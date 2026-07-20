أكسيوس: انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيبدأ غدا الثلاثاء

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السيناتور الاميركية إليسا سلوتكين للـLBCI بعد انتهاء لقائها مع الرئيس جوزاف عون: أنا عضو في لجنة القوات المسلحة وقد تقدّمنا بطلبٍ لتخصيص 36 مليون دولار لصالح الجيش اللبناني وتحديدًا لدعم القوات الخاصة