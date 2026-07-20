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LBCI

إعلام إيراني: دوي انفجار بمحيط مجمع الصناعات الإلكترونية في شيراز

خبر عاجل
2026-07-20 | 10:46
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إعلام إيراني: دوي انفجار بمحيط مجمع الصناعات الإلكترونية في شيراز
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إعلام إيراني: دوي انفجار بمحيط مجمع الصناعات الإلكترونية في شيراز

خبر عاجل

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