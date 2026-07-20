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LBCI

إعلام إيراني: نشاط لمنظومات الدفاع الجوي بمحيط محطة بوشهر النووية

خبر عاجل
2026-07-20 | 17:00
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إعلام إيراني: نشاط لمنظومات الدفاع الجوي بمحيط محطة بوشهر النووية
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إعلام إيراني: نشاط لمنظومات الدفاع الجوي بمحيط محطة بوشهر النووية

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