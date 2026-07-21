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o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
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o
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o
كسروان
28
o
متن
28
o
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الرئيس عون: الوقت حان للبنان لينعم بالسلام ومعًا يمكننا الوصول إلى ذلك
خبر عاجل
2026-07-21 | 11:16
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الرئيس عون: الوقت حان للبنان لينعم بالسلام ومعًا يمكننا الوصول إلى ذلك
خبر عاجل
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