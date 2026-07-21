الرئيس عون: أشكر الرئيس ترامب على المساعدة في الوصول الى هذا الاتفاق التاريخي

ترامب: الجيش الإسرائيليّ في طور الانسحاب من الجنوب

ترامب: الجيش الإسرائيليّ في طور الانسحاب من الجنوب

الرئيس عون: الوقت حان للبنان لينعم بالسلام ومعًا يمكننا الوصول إلى ذلك